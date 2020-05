Divani & Balconi, album solidale da Sud a Nord

(ANSA) - MILANO, 08 MAG - E' uscito oggi "Divani & Balconi - aria di canzoni", raccolta di brani inediti scritti durante il lockdown da dodici giovani cantautori, prodotto dall'etichetta discografica siciliana "802Records", i cui proventi verranno devoluti al progetto "mai solo se resti a casa" dell'Associazione Energie Sociali Jesurum di Milano, nato per offrire gratuitamente consegna a domicilio di beni di prima necessità, farmaci e prodotti per la cura degli animali domestici, agli over 65, alle persone con disabilità e a famiglie monogenitoriali, in tutto il milanese.

L'iniziativa "il Sud che aiuta il Nord", voluta dalla casa discografica, vuole rimarcare come l'Italia sia un solo paese unito, dove tutti si spendono per aiutare chi è maggiormente in difficoltà. L'album, nato dalla collaborazione artistica tra Roberto Costa, produttore di Lucio Dalla, Ron, Luca Carboni e molti altri, e Aldo Giordano, arrangiatore e pianista, titolare della 802records, si compone di dodici tracce di varia ispirazione "nate sui divani e cantate sui balconi". Sostenuto anche dal MEI (Meeting delle Etichette Indipendenti), l'album è acquistabile su tutte le piattaforme digitali. (ANSA).