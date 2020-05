A Milano musei civici aperti 'alternati' dal 19

(ANSA) - MILANO, 08 MAG - Il 19 maggio a Milano riapriranno dopo oltre due mesi di chiusura in modo sperimentale i musei civici della città. Ma sarà una riapertura a giorni alterni, con ingressi contingentati in base alla dimensione, ingressi scaglionati a orari definiti e con l'obbligo di prenotazione e acquisto online del biglietto. Il piano sperimentale delle riaperture di musei e biblioteche è stato presentato in commissione consiliare dall'assessore alla Cultura del Comune di Milano, Filippo Del Corno. I musei potranno riaprire dal 18 maggio, se lo confermerà il governo, che sarà un lunedì e a Milano saranno chiusi, il via libera ci sarà quindi il 19, mentre per le esposizioni di Palazzo Reale, che sono state prolungate, si dovrà aspettare il 28.

"Saranno aperture a scacchiera, in modo alternato tra i musei, con orari ridotti anche per garantire la sanificazione frequente degli spazi - ha spiegato Del Corno -. Il 19 maggio, quindi, non ci sarà una apertura indiscriminata di tutti gli istituti della cultura".

Martedì 19 maggio, mercoledì 20 e giovedì 21 è prevista l'apertura dei Musei del Castello Sforzesco, Museo di Storia Naturale, Galleria d'arte moderna, Acquario Civico, Casa Museo Boschi-Di Stefano. Mentre nella stessa settimana il venerdì, sabato e domenica semaforo verde per Museo del Novecento, Museo Civico Archeologico, Palazzo Morando|Costume Moda Immagine, Mudec|Museo delle Culture. Dal 18 al 25 maggio ci sarà la settimana test, poi un periodo di adattamento dal 26 al 21 giugno sempre con aperture a scacchiera. (ANSA).