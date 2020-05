Diffida a dj che suonava dalla finestra

(ANSA) - MILANO, 5 MAG - Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel consueto video sui social ha parlato del deejay che metteva musica dalla finestra e sotto in strada persone che ballavano nella zona di Porta Venezia. "Ieri impazzava in rete questo video. La scena era questa: via Nino Bixio al primo piano di una casa, finestre aperte e dietro un paio di dj, musica a palla e sotto la gente che ballava, un tassista aveva fermato la macchina ed era sceso inneggiando ai deejay - ha detto Sala -.

Ai due deejay o presunti tali voglio dire che la via non è vostra, la città non è vostra, ieri è partita una diffida e la prossima volta non sarà una diffida".

"Ai ragazzi che erano sotto dico, usiamo la testa, non siete sul set di un film, Grease o La La Land, questo è un momento in cui bisogna usare la testa", ha concluso. (ANSA)