Durante videolezione prof scopre aggressione madre studente

(ANSA) - MILANO, 28 APR - Stava facendo una lezione in videoconferenza quando si è accorta che in casa di un proprio alunno, a Milano, era in corso un'aggressione. A quel punto la professoressa ha chiamato i carabinieri consentendo loro di arrestare un egiziano di 48 anni per maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie, una marocchina di 40 anni.

E' accaduto attorno alle 14.30 di ieri, quando la docente ha segnalato ai militari del nucleo Radiomobile di aver sentito le urla di una donna provenire dall' abitazione del proprio studente in via Mario Pichi. I carabinieri sono arrivati in casa pochi minuti dopo e hanno scoperto che durante la lezione a distanza l'egiziano aveva colpito la moglie con uno schiaffo al volto. Hanno inoltre accertato che non si trattava del primo episodio di questo tipo e che già a inizio di febbraio la marocchina aveva denunciato le violenze. (ANSA).