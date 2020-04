Coronavirus, in calo i contagi a Milano

(ANSA) - MILANO, 07 APR - Sono in calo i contagio da coronavirus rilevati a Milano. Lo ha detto l'assessore al Welfare Giulio Gallera, nel fare il punto sulla emergenza in Lombardia. A Milano e provincia i nuovi casi sono 249 (ieri 308) mentre in città scendono sotto i 100, a +99 (ieri 112). Dati positivi anche nelle due provincie più colpite: crollano a Bergamo con 'solo' 53 positivi in più (ieri 103) mentre a Brescia sono 117 (ieri 133). (ANSA).