50 anni Regione Liguria, mostra in collaborazione con ANSA

(ANSA) - GENOVA, 30 SET - E' passato mezzo secolo dalla nascita delle Regioni. Era il 6 luglio 1970 quando si riunì per la prima volta il Consiglio regionale della Liguria. Nello stesso anno Genova fu sconvolta da una delle più tragiche alluvioni della sua storia. Seguiranno gli Anni di piombo, la crisi dell'industria di Stato, lo sviluppo del terziario, la crescita del porto, il crollo del ponte Morandi e la ricostruzione del viadotto, fino al covid. Gli eventi di questi 50 anni sono ripercorsi attraverso la mostra 'I nostri primi 50 anni' realizzata da Consiglio e Giunta regionale in collaborazione con ANSA. L'esposizione sarà inaugurata il primo ottobre (resterà aperta fino all'8) nella Sala delle Grida del Palazzo della Borsa a Genova. Nella stessa occasione costituzionalisti parleranno al convegno "Regione Liguria: 1970-2020 i nostri primi 50 anni".

Un viaggio nel tempo attraverso le immagini di fatti di cronaca e costume diventati icone, come l'omicidio del fattorino Alessandro Floris, l'elezione di Sandro Pertini a presidente della Repubblica, la nevicata del secolo nel 1985, la morte di Fabrizio De André, il G8 del 2001, il crollo del ponte Morandi e la ricostruzione del viadotto Genova San Giorgio. Foto accompagnate dall'azione legislativa della Regione che ha caratterizzato dalla cultura all'ambiente, dai diritti all'economia fino alla lotta al covid.

"Anche l'emergenza sanitaria ha mostrato la funzione fondamentale delle Regioni, che da nord a sud e senza distinzioni di colore politico hanno lavorato per rimettere in moto il Paese e garantire cure adeguate a tutti. Con questa mostra celebriamo i 50 anni dell'Ente ripercorriamo ciò che è stato, ma è anche stimolo per guardare al futuro, pensando a una maggiore autonomia".

Fu la sala degli Arazzi di Palazzo Doria Spinola a tenere a battesimo il Consiglio regionale, con oltre una ventina d'anni di ritardo rispetto a quanto previsto dalla Costituzione. La mostra non ha l'ambizione di raccontare tutti i fatti accaduti in 50 anni, ma fornisce uno spaccato di questo periodo. Si possono percepire i mutamenti del costume, le trasformazioni sociali e quelle industriali. Si ricorda il declino dell'industria di Stato e la conseguente crisi occupazionale, l'acuirsi delle problematiche ambientali, fino alla riscoperta della ricchezza del patrimonio culturale e naturalistico, volano per una nuova economia che pone al centro un turismo di qualità.

Le Cinque Terre, Porto Venere, le isole del Tino e Tinetto nel 1997 furono la prima zona della Liguria ad entrare nella lista dei patrimoni dell'Umanità stilata dall'Unesco. Vi si coglie l'eco internazionale di eventi che hanno segnato la Liguria: le alluvioni, l'esplosione della petroliera Haven, Euroflora, i concerti di Sinatra e Springsteen, le Colombiadi e Genova capitale europea della cultura, il G8, i migranti bloccati a Ventimiglia.

Tutto ciò è accompagnato dalla descrizione della parte legislativa svolta dal Consiglio regionale su impulso della giunta e delle commissioni. Cinquanta anni di governo con 2152 leggi approvate dall'assemblea legislativa su temi come la sanità, l'urbanistica, lo sviluppo economico o la formazione, nei quali ogni visitatore potrà trovare il riflesso dell'evolversi della società ligure, dei suoi costumi e del suo tessuto produttivo. Dagli esordi con il primo provvedimento in materia urbanistica nel 1972, alla nascita della finanziaria Filse nel 1973, la prima legge per la tutela sanitaria nei luoghi di lavoro nel 1974, la prima legge a favore dei disabili nel 1975, la nascita dei consultori nel 1976, fino agli anni più recenti con la legge per incentivare la raccolta differenziata nel 2015, le misure contro l'inquinamento atmosferico nel 2017, le risposte al crollo del ponte Morandi e all'emergenza coronavirus. (ANSA).