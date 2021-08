G20 donne: 'successo Santa Margherita con lavoro di squadra'

(ANSA) - GENOVA, 31 AGO - Il primo G20 sulle pari opportunità tenutosi a Santa Margherita Ligure il 26 agosto 2021 è stato un successo. La città e i cittadini hanno dimostrato capacità, accoglienza e comprensione rimarca l'Amministrazione che con una nota ci tiene a ringraziare tutte le persone coinvolte. "Un risultato ottenuto grazie al lavoro di squadra durato mesi e che ha dimostrato le qualità che il nostro territorio possiede e che sa mettere in campo", afferma il Sindaco Paolo Donadoni. "Il primo ringraziamento va alla ministra Bonetti per avere deciso di attivare un G20 dedicato all'empowerment femminile e per aver scelto Santa Margherita Ligure come prima sede mondiale, nonché al suo ministero e all'intero apparato organizzatore del G20 per professionalità, disponibilità e collaborazione dimostrate.

Ringrazio inoltre la Prefettura di Genova, la Questura di Genova, le Forze dell'Ordine, la Polizia Locale di Santa Margherita Ligure e gli Assessori, Consiglieri e Uffici comunali; nonché il presidente di Regione Liguria Toti e il sindaco metropolitano Bucci con cui abbiamo condiviso i saluti di benvenuto. Ringrazio la Progetto Santa Margherita Ligure e il suo personale, i Volontari di Protezione Civile; il Grand Hotel Miramare e il Gruppo Albergatori di Santa Margherita Ligure - Portofino; il Consorzio Marittimo del Tigullio; L'Ascom e il Civ; i Cittadini e tutti coloro che hanno collaborato per rendere questo avvenimento indimenticabile. Tutte le delegazioni si sono dimostrate entusiaste sia della bellezza del nostro paesaggio sia della qualità dell'accoglienza e dei servizi. Come città e come comunità abbiamo dimostrato insieme di essere all'altezza di eventi di questo prestigio internazionale.

"Ultimo ma non ultimo un ringraziamento agli operatori dell'informazione per aver raccontato l'evento e la nostra città". Anche gli albergatori (Ugal e gruppo albergatori), i commercianti (Ascom e Civ) e i balneari di Santa Margherita Ligure hanno espresso soddisfazione per la riuscita dell'evento di portata mondiale. (ANSA).