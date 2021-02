Ferrovie: contratto Trenitalia-Liguria a rischio per penali

(ANSA) - GENOVA, 09 FEB - "Se Trenitalia per due anni consecutivi supererà il massimo delle penali legate alla puntualità d'arrivo nelle stazioni intermedie della Liguria, la Regione potrà impugnare il contratto di servizio". Lo conferma l'assessore regionale ai Trasporti Gianni Berrino oggi pomeriggio in Consiglio regionale rispondendo a un'interrogazione del capogruppo Luca Garibaldi (Pd).

In attesa dei dati sul 2020 è già chiaro che Trenitalia nel 2019 ha superato il 'tetto' di 2.4 milioni di euro di penali da pagare alla Regione Liguria a causa dei ritardi nell'arrivo dei treni in alcune stazioni intermedie di rilievo arrivando a un totale di circa 3,8 milioni di euro di penali accumulate in base all'attuale contratto di servizio in vigore dal 2018 al 2032.

Garibaldi ha polemizzato sul fatto che "quasi 1.5 milioni di euro di penali non sono state comminate a Trenitalia nel 2019 a causa del tetto previsto dal contratto di servizio, la Regione le ha abbonate provocando oltre al disagio patito dai viaggiatori la beffa delle penali non riscosse da parte dell'ente". Berrino ha replicato che durante "il decennio della Giunta Burlando non sono mai state comminate penali perché Trenitalia veniva premiata per l'arrivo in orario dei treni alla stazione finale senza considerare quelle intermedie". "Le penali del nuovo contratto mi sembrano una rivoluzione copernicana rispetto a subire a basta. - interviene Berrino - Se l'anno dopo supereremo di nuovo i 2.5 milioni di euro di penali, vedremo se ci conviene, perché il mercato ci offre di meglio, andare a ricontrattare con Trenitalia alcune delle clausole del contratto stesso. Io spero che Trenitalia non corra il rischio di vedersi notificare una lettera in cui gli impugniamo il contratto perché per due anni consecutivi ha sforato i 2,4 milioni di euro di penali massime possibili". (ANSA).