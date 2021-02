Spiagge: Consiglio Liguria, sì a concessioni fino al 2033

(ANSA) - GENOVA, 02 FEB - All'unanimità il Consiglio regionale della Liguria ha approvato un ordine del giorno che impegna la Giunta Toti a mettere in atto tutte le azioni necessarie affinché il Governo difenda la legge sull'estensione delle concessioni balneari fino al 2033.

Il documento "vista la gravissima situazione in cui versa il comparto balneare" invita "a mettere in atto tutte le azioni necessarie affinché il governo difenda la legge 145 del 2018, onorando gli impegni assunti nei confronti del comparto balneare italiano, che è composto da 30 mila piccole e medie aziende, in gran parte di tipo famigliare".

L'odg inoltre chiede di "portare la problematica all'attenzione della Conferenza Stato-Regioni affinché il Governo difenda in sede europea l'estensione delle concessioni marittimo demaniali previste dalla legge 145 avviando la contestuale riforma del demanio marittimo senza la quale non è possibile stabilire i termini di applicazione della Direttiva Bolkestein al comparto balenare". (ANSA).