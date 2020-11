Covid: opposizioni chiedono Consiglio Liguria straordinario

(ANSA) - GENOVA, 03 NOV - Un Consiglio regionale della Liguria straordinario sull'emergenza covid per affrontare le difficoltà che sta vivendo il sistema sanitario e trovare soluzioni. Lo hanno chiesto i capigruppo del Partito Democratico e di Linea Condivisa in Consiglio regionale, Luca Garibaldi e Giovanni Pastorino, stamani al termine della presentazione del programma di governo regionale del presidente Giovanni Toti.

"Le sue dichiarazioni sono caratterizzate sempre da grande ottimismo e minimizzazione della situazione in cui siamo, - commenta Garibaldi - chiediamo di convocare il prima possibile un consiglio regionale straordinario che tratti il tema dell'emergenza sanitaria, perché noi non siamo solo la Regione prima per numero di terapie intensive disponibili rispetto alla popolazione, siamo una delle prime Regioni d'Italia per quanto riguarda la gravità della situazione". (ANSA).