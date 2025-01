Tasca, oggi via a nuova fase della grande storia del Gaslini

"Oggi si inaugura una nuova fase di una grande storia da raccontare, a partire da Gerolamo Gaslini che ha saputo vivere il dolore per la morte della figlia, a dare un senso e, più che reagire, ad agire creando questa realtà stupenda. Una grande storia da raccontare e una grande storia da costruire per crescere sempre di più perché il servizio dato ai bambini fragili sia sempre più integrale". Lo ha detto l'arcivescovo di Genova, mons. Marco Tasca, presidente della fondazione Gaslini di Genova alla posa della pietra del Padiglione Zero. "E' un giorno importante soprattutto perché questa è un'opera fatta insieme, e questa è la parola chiave. Insieme siamo arrivati a questo giorno e, insieme, ci stiamo mettendo a servizio dei bambini e delle bambine di cui il Gaslini si prende cura. Insieme crediamo che il Gaslini, per Genova, la Liguria, l'Italia e il mondo sia un valore aggiunto.

Ringraziamo tutte le persone che ogni giorno si prendono cura dei bambini, a ogni livello".



