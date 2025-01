Carlo Felice di Genova, Minasi 'salta' il Falstaff

Sarà Jordi Bernacer a dirigere al Carlo Felice di Genova, dal 7 marzo, Falstaff l'estremo capolavoro di Verdi. Mentre sono in corso le prove di Andrea Chénier che debutterà giovedì prossimo sotto la direzione di Donato Renzetti, arriva la notizia di alcuni cambi nei cartelloni lirico e sinfonico. Il direttore musicale Riccardo Minasi non sarà a Genova nel mese di marzo e rinuncerà quindi tanto alla concertazione dell'opera verdiana, quanto alla direzione del concerto sinfonico del 12 marzo.

Il suo impegno sarà ripartito fra due bacchette. Jordi Bernàcer dirigerà l'opera, mentre sir Eliot Gardiner si occuperà dell'appuntamento sinfonico che prevede partiture di Wildmann, Schumann (Concerto per violino: solista sarà Simon Zhu) e Beethoven (Sinfonia n. 8). Anche nella scorsa stagione, Minasi aveva rinunciato a un impegno lirico: gli era stata affidata Bohème, ma sul podio dell'opera pucciniana era poi salito Ivan Ciampa.



