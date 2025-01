Torna il Dopofestival, Cattelan tra ospiti e commenti dai social

Torna il DopoFestival e va in onda dalla Glass Box, realizzata per l'occasione, con l'Ariston sullo sfondo e la città di Sanremo in festa intorno. A condurre lo spazio dedicato al commento a caldo sul festival, Alessandro Cattelan.

Il DopoFestival sarà uno spazio vivo, che si riempirà di voci, opinioni e personaggi, perché "Tutti guardano Sanremo" — e ogni sera se ne parlerà tutti insieme, in diretta. Ospite fissa Selvaggia Lucarelli, con la sua sagace ironia, insieme con Anna Dello Russo, icona di stile seguita da milioni di follower. A loro si uniranno i giornalisti dalla sala stampa, pronti a commentare a caldo gli eventi della serata. Cattelan ospiterà poi i veri protagonisti della serata: i cantanti in gara. Tra commenti sul Festival e qualche performance live, la musica continuerà fino a tardi.

A rendere ancora più vibrante l'atmosfera ci saranno gli Street Clerks, con la loro musica live. Non mancherà il punto di vista di chi ha seguito il Festival da casa. Alessandro mostrerà e commenterà i migliori post, meme e video raccolti sui social sotto gli hashtag ufficiali del Festival.

In ogni puntata arriveranno inoltre alcuni spettatori speciali che seguiranno il Festival direttamente dalla Glass Box insieme a Cattelan e ai suoi ospiti. E, per chiudere in bellezza, torna lo SbancaSanremo, il gioco-pronostico che prova a prevedere in maniera divertente il destino dei cantanti in gara.

L'appuntamento è da martedì a venerdì, subito dopo la fine del Festival.



