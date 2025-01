A Sanremo Noa e Mira Awad, duetto israelo-palestinese su Imagine

La cantante israeliana Noa sul palco del Teatro Ariston l'11 febbraio, prima serata del Festival di Sanremo, e la cantante palestinese Mira Awad, duetteranno sulle note di Imagine di John Lennon. Due culture unite dalla musica per trasmettere un potente messaggio di pace e solidarietà.

Noa torna al Festival di Sanremo a 30 anni esatti dalla sua prima partecipazione, nel 1995, come ospite internazionale. Ha partecipato anche nel 2006 vincendo il Premio della Critica. Nel 2007 ha ricevuto l'onorificenza come Cavaliere della Repubblica Italiana e successivamente quella di Commendatore della Repubblica Italiana.

La sua esibizione al Festival anticipa l'uscita del suo nuovo album, The Giver, il primo in cui Noa firma anche le musiche insieme a Gil Dor e al pianista Ruslan Sirota. "Questo progetto musicale - spiega Noa - nasce dalla crisi seguita al massacro del 7 ottobre, che ha scatenato una guerra su molteplici fronti, fisici, emotivi e ideologici, in Israele, Palestina e nel mondo intero. Il dolore e il lutto che stiamo vivendo hanno creato uno spazio per una riflessione profonda, che mi ha spinto a condividere i miei sentimenti, le mie idee e la mia visione attraverso la musica".

Mira Awad è un'artista e attivista multidisciplinare palestinese-israeliana, attualmente residente a Londra. Nel 2009 ha rappresentato Israele all'Eurovision Song Contest insieme a Noa. Come cantante e cantautrice ha pubblicato quattro album da solista e composto musica per film e teatro. Anche lei con una carriera artistica incentrata sulla promozione dell'empatia e della solidarietà, sta lanciando Artivista, una residenza pensata per riunire artisti provenienti da entrambe le parti del conflitto israelo-palestinese, promuovendo la comprensione reciproca e la creazione collaborativa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA