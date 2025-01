Marco Scajola, 10 milioni per il trasporto pubblico locale

Regione Liguria ha annunciato un provvedimento condiviso con province e sindacati, destinando 10 milioni di euro al trasporto pubblico locale e al settore ferroviario. Di questi, 6 milioni sono riservati al Tpl e i restanti 4 milioni al trasporto su ferro. "Non togliamo niente a nessuno trattandosi dei fondi aggiuntivi - ha detto l'assessore Marco Scajola -, dando più a ogni provincia".

Un aspetto rilevante del provvedimento è la conferma dell'anticipazione del 50% alle imprese per l'acquisto di nuovi autobus. "Le aziende avranno 50% di anticipazione per l'acquisto di nuovi bus - ha ricordato Scajola -. Fondi pronti per intervenire".

La suddivisione dei 10 milioni di euro prevede 6 milioni destinati al Tpl e 4 milioni al trasporto ferroviario, mantenendo la proporzione richiesta dai sindacati del 60% per il trasporto su gomma e 40% per il trasporto su ferro. Scajola ha espresso l'intenzione di rendere questi fondi aggiuntivi una misura annuale: "Faremo in modo che i fondi aggiuntivi non siano una tantum ma abbiano cadenza annuale".



