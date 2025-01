Istituzioni ricordano 45° anniversario uccisione carabinieri

Si è svolta questa mattina la commemorazione del 45° anniversario della morte del tenente colonnello dei carabinieri Emanuele Tuttobene e dell'appuntato Antonino Casu, assassinati in via Riboli nel 1980 dalle Brigate Rosse. Durante la cerimonia è stata deposta una corona sotto la lapide, situata nel luogo del duplice omicidio. Alla celebrazione erano presenti, tra gli altri, il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, il sindaco facente funzioni Pietro Piciocchi, il Prefetto di Genova Cinzia Torraco, il questore di Genova Silvia Burdese, il Procuratore capo della Repubblica di Genova Nicola Piacente, la presidente della Corte di Appello di Genova Elisabetta Vidali, l'assessore alla Sicurezza del Comune di Genova Sergio Gambino, oltre ai rappresentanti dei familiari e delle Forze Armate.

Alla commemorazione del 45° anniversario della morte del tenente colonnello dei carabinieri Emanuele Tuttobene e dell'appuntato Antonino Casu, erano presenti anche il comandante interregionale Riccardo Galletta, il comandante della Legione Liguria Claudio Lunardo e il comandante provinciale Alessandro Magro. "Il sacrificio dei carabinieri e di tutti coloro che sono caduti per mano del terrorismo - ha detto Galletta - ci ha insegnato come la democrazia e la libertà di oggi si è ottenuta e si mantiene comportandosi con rettitudine, adempiendo con convinzione e quotidianamente ai propri doveri".

Nel corso della cerimonia è intervenuta anche una rappresentanza degli studenti del liceo scientifico Immacolatine, che ha letto alcune riflessioni elaborate in aula sul tragico evento.



