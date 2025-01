Fine vita, Cappato rilancia legge 'Liberi subito' in Liguria

La Liguria prova un nuovo scatto in avanti sul fine vita. La proposta di legge regionale 'Liberi subito', promossa dal consigliere Gianni Pastorino (Linea Condivisa - Lista Orlando) come primo firmatario e che ha visto l'appoggio anche degli altri gruppi di minoranza in Regione, è pronta per tornare al vaglio del consiglio regionale. Questa mattina la sala 'Colombo' di Regione Liguria ha ospitato Marco Cappato, tesoriere dell'associazione 'Luca Coscioni', noto per aver accompagnato in Svizzera Dj Fabo (Fabiano Antoniani) per consentirgli di accedere alla procedura di eutanasia.

"Il cosiddetto suicidio assistito è già legale in Italia in conseguenza di una sentenza della Corte Costituzionale, una legge regionale serve per dare tempi e regole certe affinché le persone che soffrono in modo irreversibile non debbano aspettare mesi prima di avere una risposta dalla sanità regionale sulla possibilità di essere aiutati a morire senza soffrire - così Marco Cappato è intervenuto all'incontro nella sede di Regione Liguria - chiediamo di rispettare la sentenza con tempi e procedure certe e con il rispetto delle persone che soffrono, ma anche dei medici che hanno la possibilità di lavorare in un contesto di regole chiare".

"Abbiamo nuovamente depositato la legge, ho già iniziato un lavoro anche con i colleghi della maggioranza perché bisogna arrivare a 16 voti e sono ottimista anche se è una materia molto delicata - ha aggiunto Gianni Pastorino, primo firmatario della proposta di legge - mi auguro che, come aveva fatto Toti, anche il presidente Bucci lasci libertà su una materia così delicata.

Per me è una battaglia irrinunciabile di civiltà". In Liguria al momento sono stati scaricati 2.659 moduli di testamento biologico e sono 8.290 i testamenti biologici depositati nei Comuni. Nel 2023, inoltre, è stato registrato un aumento del 60% dei testamenti depositati sul territorio regionale.



