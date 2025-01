Vetrine spaccate con i tombini, quattro colpi in centro Rapallo

Notte movimentata per le forze dell'ordine a Rapallo (Genova) per quattro incursioni della banda del tombino in pieno centro, con sirene di polizia e carabinieri ad inseguire i ladri. Le forze dell'ordine hanno ricevuto decine di telefonate da parte dei cittadini che hanno avvertito il fragore delle vetrine infrante in piazza Cavour e piazza Cile usando tombini e grate prelevati sul luogo ai danni di una pizzeria, una farmacia, un negozio di telefonia e un bar.

Il pronto intervento di polizia e carabinieri ha consentito di arrestare quasi tutti i responsabili, che sono stranieri. Sul numero gli inquirenti hanno mantenuto il riserbo in quanto sono ancora in corso accertamenti per capire l'esatto numero dei malviventi che hanno agito quasi simultaneamente nelle due piazze di Rapallo.



