Pg Genova, troppe leggi e reati, meglio seria depenalizzazione

Invece di introdurre "a forza decine di nuove leggi in un farraginoso e disorganico sistema" il legislatore dovrebbe pensare, ad esempio, a una "seria depenalizzazione". Lo sottolinea il procuratore generale di Genova Mario Pinelli nel corso dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. "Le ricadute negative di questo disordinato e involuto legiferare sono numerose anche per l'avvocatura e per differenti organismi. Non mancano, poi, insiti profili di contraddittorietà in questo confuso legiferare. La riforma Cartabia avrebbe dovuto tendere verso l'allontanamento da un sistema carcerocentrico ma, all'atto pratico i continui inasprimenti pena parrebbero spingere in direzione opposta", il ragionamento. "E a fronte di ciò, continua a non intravedersi, neppure sul piano delle semplici intenzioni, una ragionata, seria, complessiva riflessione del nostro legislatore, ad ampio spettro, che tenti di resettare un sistema ormai divenuto incontrollabile nei suoi risvolti applicativi". Invece assistiamo a un "modello simile a una catena di montaggio" sottoposta a una "rigida osservanza di standard di produzione sul piano quantitativo che va surclassando il profilo qualitativo". E questo "sempre in nome della necessità di produrre sentenze, di accorciare i tempi di tutte le fasi, riducendo gli spazi di impugnazione, patteggiando o concordando pene che di afflittivo non hanno più nulla. E con i nostri palazzi di giustizia diventati assai simili a dei mercati dove ci si accorda con offerte e controfferte di pene nominali". Un altro pericolo è rappresentato dall'Intelligenza artificiale che potrebbe portare "all'abbandono della giurisprudenza creativa sostituita da un progressivo appiattimento ed esasperante conformismo giudiziario".



