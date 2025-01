Sbalzato dal furgone dopo incidente, muore conducente sull'A15

Un uomo di 44 anni ha perso la vita questa mattina lungo l'autostrada A15 dopo essere stato sbalzato fuori dal furgone su cui viaggiava a seguito di un incidente. Il sinistro è avvenuto prima delle 8 in Lunigiana, nel tratto tra il casello di Aulla e lo snodo dell'A12 presso la Spezia. Inutili i soccorsi portati dal personale di un'automedica e di un'ambulanza della Croce Bianca di Aulla che hanno richiesto l'intervento dell'elicottero Pegaso 3 della Regione Toscana. Il personale sanitario sopraggiunto non ha potuto che constatare il decesso. L'autostrada Parma-La Spezia è rimasta chiusa per permettere alla Polizia Stradale di effettuare i rilievi del caso.



