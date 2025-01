Ex Ilva, Bucci 'non vediamo l'ora che il ministero ci chiami'

"Abbiamo Ansaldo Energia, Ansaldo Nucleare, Ilva e i cantieri, c'è una filiera di professionalità di persone che lavorano e che sono una forza enorme sul territorio, una filiera che va mantenuta e rinforzata". Così il presidente di Regione Liguria, Marco Bucci, è intervenuto a margine della commemorazione di Guido Rossa commentando le prospettive per il futuro delle acciaierie, da tempo al centro di una complessa trattativa per la cessione.

"Non ho visto le manifestazioni di interesse per il pacchetto Ilva, sembra che ci siano cose molto interessanti quindi non vedo l'ora che il Ministero ci chiami per avere la nostra opinione - ha proseguito Bucci - vogliamo qualcuno che possa garantire quanto abbiamo appena detto. L'accordo di programma? Ha fatto il suo tempo, è stato molto importante ma ora bisogna vedere chi sarà il nuovo acquirente e le nuove necessità".

Bucci ha poi concluso commentando l'ipotesi dell'installazione del forno elettrico: "Potrebbe essere un obiettivo, non sta a me deciderlo ma siamo favorevoli a tutte le cose che portano ricadute economico-occupazionali, ovviamente con il rispetto dell'ambiente. E la tecnologia oggi è in grado di rispettare l'ambiente".



