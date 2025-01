Comunali Genova, Bucci ironico 'Sanna si candidi con noi'

"Sanna? L'hanno massacrato. Gli chiederò di venire a candidarsi con noi, magari come vice sindaco". Il presidente di Regione Liguria, Marco Bucci sceglie la carta dell'ironia nel commentare le ultime dinamiche interne alla coalizione di centrosinistra sulla strada che porterà alla scelta del candidato sindaco da contrapporre a Pietro Piciocchi, ancora in attesa dell'ok definitivo dalla Capitale.

"Sembra che la gara sia a massacrare i candidati" ha aggiunto Bucci per poi tornare in casa centrodestra con l'attesa del 'via libera' da Roma per la candidatura di Piciocchi: "Sono convinto che non arriveranno indicazioni diverse"



Riproduzione riservata © Copyright ANSA