D'Angelo carica squadra, 'Sassuolo fortissimo, possiamo farcela'

"A parte Nagy, sono tutti a disposizione. La squadra sta bene e non cambierò modulo, anche perché il Sassuolo è una squadra che sta facendo un campionato importantissimo e non penso la si possa mettere in difficoltà con un'invenzione dell'ultima ora". Lo ha detto Luca D'Angelo, tecnico dello Spezia che venerdì sera si troverà di fronte la corazzata Sassuolo, dominatrice del campionato di serie B dopo 22 giornate. Al Picco si sfidano la prima e la terza, distanziate in classifica di 10 punti. Con un successo gli emiliani si metterebbero un pezzo importante di serie A in tasca. Ma lo Spezia si porta dietro l'entusiasmo dello 0-4 rifilato alla Carrarese nel derby di domenica scorsa, in cui i bianchi avevano sei assenti tra squalifiche e infortuni. "La squadra ha aggredito l'avversario in maniera giusta, sono molto soddisfatto". Sarà anche la sfida tra il miglior attacco (50 reti fatte del Sassuolo) e la miglior difesa (14 subite dallo Spezia) del campionato. "Dovremo giocare una partita attenta, sfruttando le nostre caratteristiche - analizza D'Angelo -.

L'avversario è importante ma non dobbiamo fare calcoli di classifica, dobbiamo solo andare in campo e vincere". Allo stadio Picco già superata quota 10mila spettatori. "Il pubblico incide tantissimo, ci spinge a fare bene le cose soprattutto in un impianto con le tribune così vicine. I giocatori faranno di tutto per renderli felici".



