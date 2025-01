Sanremo, esposto Antitrust del Codacons contro 'casta' di autori

Il Codacons ha presentato un esposto all'Antitrust denunciando che "undici autori firmano quasi il 70% dei brani in gara al Festival di Sanremo" e che la "casta discografica si ripercuote sulla qualità della musica e danneggia altri artisti" chiedendo di "verificare possibili anomalie".

Nel documento il coordinamento della associazioni degli utenti e dei consumatori sollecita l'apertura di un'indagine su "quella che appare come una casta discografica in grado di arrecare danno al settore, ai consumatori e agli stessi artisti".



