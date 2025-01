Code e disagi sulla A10 nel Savonese per un incidente

Disagi sulla autostrada A10 per un incidente tra Albisola e Celle (Savona) che ha coinvolto due mezzi pesanti. Una persona è rimasta ferita in modo lieve ma si sono formate code. Problemi anche in provincia di Imperia dove, a causa di un incidente autonomo di un mezzo pesante, è temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 1 "Via Aurelia" al km 641,700, a Diano Marina, in provincia di Imperia. Sul posto sono intervenute le squadre Anas al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.



