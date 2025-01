Unica port authority ligure, no dal consiglio comunale di Spezia

No ad un'unica autorità portuale per tutta la Liguria da parte del consiglio comunale della Spezia. Ieri sera l'assemblea cittadina, con voti unanimi, ha approvato un documento, firmato da tutti i gruppi consiliari sia di maggioranza che di opposizione, per difendere l'autonomia del porto spezzino. L'atto impegna il sindaco Peracchini e la sua giunta "ad adottare tutte le misure necessarie per tutelare e valorizzare la specificità, l'indipendenza e l'autonomia dell'Autorità di sistema del Mar Ligure Orientale, collaborando con le altre istituzioni locali, regionali e nazionali per promuovere il nostro scalo come hub logistico e turistico di eccellenza e ribadendo, nelle sedi competenti, le contrarietà all'istituzione di un'unica Autorità di sistema portuale regionale". Dal 2016 l'Adsp del Mar Ligure Orientale comprende sia lo scalo spezzino che quello toscano di Marina di Carrara.





