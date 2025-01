Rai Pubblicità annuncia i partner del 75/o festival di Sanremo

Sanremo si avvicina e Rai Pubblicità annuncia i partner per questa edizione targata Carlo Conti.

Costa Crociere, Eni con Enilive e Plenitude e Suzuki rinnovano la loro presenza in Riviera in veste di partner istituzionali insieme quest'anno anche a TIM. Tornano anche Coca-Cola, Generali e Veralab, quest'ultimo partner per la skincare. La 75/a edizione della kermesse in programma dall'11 al 15 febbraio 2025 segnerà anche il debutto di Cioccolato Novi, tra i nuovi partner.

Nei prossimi giorni verranno annunciati ulteriori brand che si sono uniti alle attività territoriali legate al Festival, insieme ai dettagli di "Tra palco e città", il più grande progetto di brand integration, che ha trasformato il Festival di Sanremo in un evento diffuso in tutti i luoghi simbolo della città dei fiori.

Anche quest'anno, Rai Pubblicità e i suoi partner, grazie al supporto di Rai e del Comune di Sanremo, daranno vita a un ricco programma di iniziative pensate per coinvolgere e rendere unica l'esperienza di tutti gli appassionati del Festival presenti sul territorio.

Rai Pubblicità si è occupata anche della raccolta degli editori Radio Italia solomusicaitaliana, Radio Kiss Kiss e Fantasanremo, che riserveranno emozionanti sorprese sul territorio, arricchendo ulteriormente l'esperienza del Festival.

Rai Pubblicità, grazie al suo modello crossmediale che coinvolge TV, radio, digital e social, offre ai partner attività di comunicazione rilevanti e prestigiose perfettamente integrate nel progetto "Tra palco e città". Da sempre sinonimo di successo mediatico, il Festival di Sanremo si conferma essere ancora una volta la prima scelta per i brand che desiderano comunicare i propri valori a un pubblico ampio e diversificato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA