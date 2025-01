Un morto e 4 intossicati per fuga monossido di carbonio

Un uomo di circa 64 anni è morto intossicato, la scorsa notte, a causa della fuga di monossido di carbonio avvenuta nella propria abitazione a Diano Marina. Sono rimasti intossicati la moglie di 65 anni e anche tre volontari del pubblico soccorso. Tutti sono stati portati in ospedale a Imperia. la donna è sotto osservazione, gli altri sono stati dimessi, essendo stati trovati minimi livelli di monossido. L'allarme è scattato verso le 3. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, con il personale medico-sanitario e i carabinieri. Accertamenti sono in corso per ricostruire la vicenda. Non è escluso che la procura apra un'inchiesta su quanto avvenuto.



