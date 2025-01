Stadio Ferraris, Piciocchi 'a breve daremo tempi lavori'

A margine dell'inaugurazione di Liguria 2025 Regione Europea dello sport il facente funzione sindaco di Genova Pietro Piciocchi ha fato il punto sulla possibile ristrutturazione del Luigi Ferraris.

"Siamo a buon punto-ha spiegato- si stanno intensificando i rapporti tra i due club e la società promotrice e spero molto presto si possa presentare l'ipotesi dei lavori con tempi certi per la città. Per noi lo stadio è una priorità. Ma non è solo l'edificio in sé, piuttosto sarà una grande riqualificazione di Marassi quartiere. Dobbiamo pensare in grande: deve diventare un landmark della nostra città".

"Spero-ha aggiunto Piciocchi- nelle prossime settimane di poter dare conto dei passi avanti significativi. Abbiamo anche il forte sostegno del ministro dello sport in vista degli Europei del 2032, abbiamo tempo ma questa manifestazione richiede una diversa organizzazione dello spazio esterno. In ogni caso anche senza Europeo ci sarà una riqualificazione di Marassi a 360°".



