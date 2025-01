Insulti omofobi e un pestaggio nel centro storico di Genova

L'hanno insultato per il suo orientamento sessuale mentre era in giro con i suoi amici nel centro storico di Genova. Vittima dell'aggressione è un commesso di 25 anni, come riporta il Secolo XIX. Secondo le testimonianze raccolte dalla polizia il ragazzo è stato seguito, insultato e poi picchiato da almeno tre persone che lo hanno spinto contro un muro e l'hanno insultato. Gli amici della vittima, che hanno cercato di difenderlo, sono stati minacciati e picchiati. Poi i tre aggressori sono scappati. Sul posto le volanti della polizia. Il ragazzo, medicato all'ospedale di Villa Scassi di Sampierdarena, ieri ha sporto denuncia.

Dell'episodio è stata anche informata la Digos, vista la matrice omofoba dell'aggressione.

Arcigay 'ci aspettiamo condanna politica'

"Apprendiamo dell'aggressione a carattere omofobo avvenuta nella notte tra venerdì 17 e sabato 18 gennaio ai danni di alcuni ragazzi nelle vie del centro storico di Genova. Insulti e violenza di gruppo ai danni di un venticinquenne motivate esclusivamente dal suo orientamento sessuale. Un episodio che si inserisce in un crescente clima di odio e di attacchi verso persone e luoghi della comunità Lgbtqia+ che accomunano Genova, Roma, Milano, Bologna e Napoli dall'inizio del 2025". Così in una nota Arcigay. "Sosteniamo con forza la scelta di sporgere denuncia alla Questura di Genova da parte del ragazzo aggredito. Denunciare permette sia di rintracciare gli aggressori che di restituire un quadro sempre più reale delle violenze e delle aggressioni che su tutto il territorio nazionale sono caratterizzate da un movente omofobico. A fianco della denuncia - conclude Arcigay -, ci aspettiamo una condanna netta da parte di tutte le forze politiche e dell'opinione pubblica, per mostrare da un lato piena solidarietà e cittadinanza a ogni persona Lgbtqia+ aggredita e dall'altro per evidenziare che nella nostra regione non c'è spazio per nessun tipo di discriminazione o intolleranza".

Piciocchi 'vile e inaccettabile'

"Condanniamo con forza il gravissimo episodio di omofobia che ha avuto come vittima un ragazzo, nel centro storico, lo scorso fine settimana". Lo dichiarano il facente funzioni sindaco Pietro Piciocchi e l'assessore alle Pari Opportunità Francesca Corso. "Questo episodio è un'offesa per la nostra città, una città storicamente aperta, accogliente e del rispetto - prosegue la nota -. Questa aggressione vile e inaccettabile rappresenta una violazione dei diritti fondamentali di ogni individuo: sosteniamo con determinazione la scelta del ragazzo aggredito, a cui va la nostra vicinanza e solidarietà, di denunciare l'accaduto alle autorità competenti, affinché i responsabili vengano identificati e puniti".

Pd 'episodio che richiama attenzione'

L'aggressione omofoba avvenuta a Genova "chiama tutti a un'assunzione di responsabilità e attenzione. Esprimiamo tutta la nostra solidarietà al ragazzo vittima di questo gravissimo episodio che condanniamo fermamente e con forza". Così Davide Natale segretario Pd Liguria e Simone D'Angelo segretario metropolitano Pd Genova. "È importante che questi episodi vengano denunciati e che non cadano nel silenzio, perché azioni come queste non possono essere più tollerate e devono essere rigettate dalla società - prosegue la nota -. Condividiamo e facciamo nostro il richiamo alla politica e le sollecitazioni arrivate da Arcigay e Liguria Rainbow. Sarà nostro impegno affinché si creino sempre più le condizioni per una cultura del rispetto, contro ogni discriminazione o gesto omofobo. Verificheremo che la legge regionale del 2009 che garantisce la parità di diritti di ogni persona in ordine al proprio orientamento sessuale o alla propria identità di genere diventi pratica concreta in ogni sua parte, per prevenire e contrastare ogni gesto che leda i diritti di una persona - conclude la nota -. Contro la narrazione di chi, anche all'interno delle istituzioni, si sottrae al dovere di combattere le discriminazioni e tutelare tutti i cittadini. Lavoreremo per favorire i momenti di confronto e per far crescere nella società la consapevolezza dell'importanza del rispetto verso ogni individuo".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA