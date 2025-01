Bucci, a breve manifestazione interesse per termovalorizzatore

"Faremo, come avevamo scritto nel nostro programma, una manifestazione d'interesse per il termovalorizzatore". A confermarlo a margine dell'inaugurazione di Liguria 2025 Regione Europea dello sport è Marco Bucci, presidente della regione.

"Al momento non abbiamo ricevuto offerte. Saremo noi a pubblicare la manifestazione sollecitando le aziende pronte.

Vogliamo un impianto energetico che riesca a generare energia.

Non lo definiamo però in partenza proprio come "termovalorizzatore" ma vogliamo ci sia la partecipazione delle aziende della tecnologia per dare a noi quello che è meglio per chiudere il ciclo dei rifiuti e quello che sarà meglio per chi ci vivrà attorno. Vogliamo che possano avere dei vantaggi come accade ad esempio a Torino dove possono usufruire del teleriscaldamento e ovviamente una riduzione della Tari".

Il presidente Bucci lancia poi una vera e propria sfida.

"Vogliamo avere meno CO2, vogliamo fare un sistema che riesca a mandare meno CO2 nell'aria rispetto a quella che viene prodotta ora quando si trasportano i materiali e questo sarà il grande vantaggio dal punto di vista ambientale. Scarpino? È ancora idoneo ma bisogna vedere se qualcuno farà l'offerta per quell'area, saranno le aziende a decidere le aree. Posso solo dire che entro due o tre mesi avremo le manifestazioni d'interesse".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA