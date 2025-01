A Genova premiazione del contest fotografico di Wikimedia Italia

I Musei di Strada Nuova, già vincitori del bando di Wikimedia Italia Musei archivi e biblioteche 2024, hanno ospitato oggi la premiazione di Wiki Loves Monuments, il più grande concorso fotografico al mondo organizzato da Wikimedia Italia, che per questa tredicesima edizione italiana si è svolto in partnership con la Federazione italiana associazioni fotografiche e con il patrocinio di Anci, l'Associazione italiana biblioteche e di Icom, l'International Council of Museums.

Wiki Loves Monuments punta a valorizzare il patrimonio culturale italiano nel mondo, contribuendo alla libera condivisione di immagini, accessibili e riutilizzabili gratuitamente da tutti. Dal 2012 a oggi sono state caricate su Wikimedia Commons 284mila foto, ma i numeri sono in crescita: circa 42mila le foto caricate per l'edizione 2024 scattate da 615 fotografi, di cui 346 hanno partecipato per la prima volta.

Un dato che attribuisce di diritto a Wiki Loves Monuments Italia il primo posto tra i 56 concorsi nazionali, con uno scarto di ben 12mila foto rispetto all'Ucraina, in seconda posizione e con 14mila foto in più del Brasile, che si attesta al terzo posto.

"È un grande onore ospitare nei Musei di Strada Nuova questo importante evento e, con l'occasione, presentare il lavoro svolto nell'ambito del progetto vincitore del bando Wikimedia 2024 - ha commentato l'assessore alla Cultura Lorenza Rosso - Grazie ai finanziamenti di questo bando, per i Musei di Strada Nuova è stato possibile usufruire del supporto di una professionista di Digital Humanities che, in coordinamento con i conservatori del museo, ha creato e implementato numerose voci Wikipedia relative a opere e ambienti del polo museale, caricando anche su Wikimedia Commons immagini ad alta definizione e riproduzioni di foto storiche conservate al DocSAI, che rendono il patrimonio artistico e storico di Genova accessibile a un pubblico internazionale".

Nella categoria generale, in pole position una foto di Pamyd85 che immortala un tramonto sul mare sullo sfondo del Castello del Boccale di Livorno. In seconda posizione una vista notturna Duomo di Como, scatto realizzato da Maurizio Moro5153.

Terza sul podio la foto di AlessioTerzo con una suggestiva immagine del Canal Grande di Venezia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA