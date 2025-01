Il Carlo Felice mette in campo gli Young per attrarre giovani

"L'associazione Carlo Felice Young si prefigge un ambizioso obiettivo: avvicinare il pubblico generalista alla forma artistica più emblematica del nostro Paese. A dispetto del luogo comune che vede nell'Opera Lirica un'espressione meramente borghese, saranno dunque i giovani a risvegliarne l'appeal popolare, guidando coetanei - e non - lungo i sentieri del sempreverde mondo del Melodramma". Lo ha dichiarato l'attore genovese Luigi Maio, nella sua nuova veste di presidente della neonata "Associazione Carlo Felice Young", formata da giovani studenti liceali e universitari, sulla scia degli "Happy Charlie" formatisi negli anni Noventa quando il Carlo Felice era appena stato inaugurato. Obbiettivo comune, la diffusione della musica colta nelle nuove generazioni, per favorire un graduale ricambio generazionale.

La nuova associazione avvierà nei prossimi giorni la propria attività che vedrà impegnati in particolare i giovani studenti del Liceo Pertini, particolarmente coinvolto in questa iniziativa: il vicepresidente è Alberto Macrì, referente della sezione musicale del Liceo stesso dove insegna storia della musica. Mercoledì 22 gennaio (Teatro della Gioventù, ore 20) la Banda del Liceo Musicale Pertini diretta da Francesco Mascardi sarà protagonista di un concerto con musiche di autori appartenenti a epoche e stili differenti. Da giovedì 24 gennaio alle ore 18 all'Auditorium Montale si aprirà un ciclo di conferenze illustrative curate dagli studenti e dedicate alla stagione lirica in corso.

Il primo appuntamento sarà dedicato ad Andrea Chénier, di Umberto Giordano in scena al Carlo Felice dal 6 al 15 febbraio.

Giovedì 20 febbraio (Auditorium Montale, ore 20) sarà la volta di "Palestrina's Heritage", un concerto che esplora presenze e influssi della musica di Giovanni Pierluigi da Palestrina nella produzione musicale barocca tra Inghilterra, Francia, Italia e Germania. Il Liceo Pertini Vocal Ensemble sarà diretto da Luca Franco Ferrari, con Marco Bagliano alla viola da gamba e Luigi Fontana all'organo. Il costo del biglietto per i concerti è di 5 euro, mentre l'accesso alle conferenze è gratuito.



