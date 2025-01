Donati 140mila euro per ambulanza per onorare la sorella defunta

Maxi donazione per la Pubblica Assistenza della Spezia. Un cittadino ha donato all'ente di Via Carducci 140mila euro che serviranno ad acquistare un nuovo mezzo per il soccorso con attrezzature all'avanguardia. Il gesto di generosità del cittadino è motivato dal desiderio di onorare la memoria della sorella scomparsa di recente. "Voglio esprimere la mia più sincera gratitudine per la donazione effettuata che ci permetterà di disporre nei prossimi mesi, dopo aver svolto le regolari procedure di gara, di un nuovo mezzo di soccorso dotato di ogni comfort - dice il presidente Tiziano Battaglini -. A nome di tutta l'amministrazione, del consiglio e dei volontari voglio ringraziare il nostro concittadino e sottolineare che è grazie a gesti concreti di sostegno come questo che il nostro ente riesce a portare avanti le sue attività e a perseguire con tenacia i suoi obbiettivi sociali".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA