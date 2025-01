Non fu circonvenzione, archiviata inchiesta su moglie Sansa

Archiviata l'inchiesta su Valeria Valerio, avvocato e moglie del consigliere regionale Ferruccio Sansa, e per un frate. Lo ha deciso il giudice per le indagini preliminari che ha accolto la richiesta del pubblico ministero Eugenia Menichetti. I due erano stati indagati per circonvenzione di incapace nei confronti di una facoltosa anziana che aveva lasciato in eredità due polizze da centinaia di migliaia di euro. Per la pm quanto fatto da Valerio e dal prete corrispondeva "alla volontà dell'anziana, che si è liberamente autodeterminata". Inoltre "non vi è la prova che la donna sia stata vittima di una qualche circonvenzione da parte dei due indagati, che verosimilmente sono state le persone che le sono state più vicine negli ultimi anni della sua vita, fornendole la compagnia che cercava". Il giudice, richiamando integralmente le motivazioni della Procura, ha sottolineato come "in seguito alle indagini fatte dopo l'ordinanza sia venuto meno il grave quadro indiziario".

L'inchiesta era nata dopo la denuncia dell'amministratore di sostegno dell'anziana. La procura aveva chiesto e ottenuto una misura interdittiva temporanea, fino a febbraio 2024, dalla professione di avvocato per Valerio (difesa dal collega Raffaele Caruso) emessa dal gip e a un obbligo di firma per il religioso.

Era stato anche sequestrato un conto corrente di Sansa cointestato con la moglie. Il pubblico ministero aveva interrogato gli indagati ed era emerso che il loro racconto aveva trovato i necessari riscontri esterni.



