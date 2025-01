Cantieri autostrade, Consiglio Liguria chiede esenzione pedaggi

All'unanimità il Consiglio regionale della Liguria ha approvato un ordine del giorno che impegna il presidente Marco Bucci e la sua Giunta a chiedere ai concessionari autostradali l'esenzione dei pedaggi nei tratti delle autostrade liguri interessati dai cantieri. Il documento, inizialmente presentato dal consigliere del Partito Democratico Roberto Arboscello con riferimento ai cantieri autostradali presenti sul tratto dell'A6 Savona-Torino, su proposta della consigliera Lilli Lauro (FdI) con la condivisione del presidente Bucci, è stato esteso ai cantieri autostradali dell'intera rete autostradale ligure gestiti da tutti i concessionari.

"È giunto il momento far sentire la nostra voce - dichiara Bucci -. L'obiettivo non è pagare di meno le autostrade, è dare il messaggio ai concessionari che le autostrade devono funzionare, se il sistema non funziona non è giusto chiedere il pedaggio intero". Bucci ricorda che l'accordo di risarcimento per il crollo del ponte Morandi tra Aspi, istituzioni locali, Mit e Autorità di Sistema portuale del mar Ligure occidentale "inizialmente prevedeva 150 milioni di investimenti, siamo saliti a un miliardo e mezzo, non abbiamo svenduto nulla, abbiamo ottenuto di più per i cittadini".

L'ordine del giorno impegna Bucci e la Giunta "ad attivarsi presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e presso il concessionari del tratto autostradale e a mettere in campo ogni iniziativa al fine di garantire agli utenti dei tratti autostradali interessati dai cantieri in Liguria l'esenzione dal pagamento del pedaggio come forma di risarcimento per i quotidiani e perduranti disagi che i cantieri in questione comportano".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA