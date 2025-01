Calcio: Genoa; Bucci, 'buon lavoro presidente Sucu'

"Oggi ho avuto il piacere di accogliere nella sede di Regione Liguria Dan Sucu, il nuovo presidente del Genoa. Insieme, abbiamo parlato del futuro della società, del progetto dello stadio e del valore del club rossoblù come simbolo e risorsa per la Liguria. Il Genoa non è solo calcio, ma un brand che rappresenta la nostra terra e le sue eccellenze. Lavoreremo fianco a fianco per rafforzare questo legame unico. Buon lavoro, Presidente Sucu!" Lo ha scritto in un post il presidente ligure Marco Bucci.



