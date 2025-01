Calcio: Chichizola allo Spezia "strutture nuove, stesso calore"

"Ringrazio la città per il bentornato, ho sentito tutto l'affetto che i tifosi hanno per me. Sono venuto qui per lavorare, cercare di dare una mano alla squadra". Sette anni e mezzo dopo, Leandro Chichizola torna un calciatore dello Spezia. Arrivato nel 2014 dal River Plate per difendere la porta dei liguri, se ne andò tre anni dopo per giocare in Spagna avendo giocato per tre volte i play off promozione senza però centrare la serie A. "Ci sono sempre le stesse persone, ma le strutture sono diverse, sia a Follo che qui al Picco - dice il portiere -. La vicinanza dei tifosi è sempre la stessa, anzi mi sembra che il loro rapporto con noi sia anche aumentato. Ho trovato uno spogliatoio molto sano e pieno di lavoratori. Non abbiamo ancora fatto niente, la strada è lunga, dobbiamo essere umili e i punti verranno. Più passa il tempo e più la voglia di arrivare a traguardi importanti cresce". Quello di Chichizola potrebbe essere l'unico movimento in entrata di gennaio per lo Spezia. "La nostra idea resta quella di mantenere invariata la rosa della squadra, nessuno ci ha chiesto di essere ceduto a oggi - spiega il direttore sportivo Stefano Melissano -. Siamo contenti dei ragazzi, hanno fatto un lavoro grandissimo. Ad inizio anno non pensavamo di essere dove siamo, abbiamo 39 punti, l'anno scorso li abbiamo ottenuti a maggio. Dobbiamo sempre ricordare da dove siamo partiti".



