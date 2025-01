Regione e Arte Imperia, oltre 13 milioni investimenti nel 2024

13,2 milioni di euro di investimenti per interventi su oltre 200 alloggi tra manutenzione, miglioramento e nuovi acquisti. Questi i numeri del 2024 di Arte Imperia, l'azienda territoriale per l'edilizia di Regione Liguria. Diversi i cantieri portati a termine e in corso che si concluderanno nel 2025, dal maxiprogetto di riqualificazione delle cosiddette Gallardi di Ventimiglia ai lavori in corso all'interno del progetto Pinqua della Pigna di Sanremo. A questi si aggiungono inoltre la manutenzione straordinaria, anch'essa terminata con la fine dell'anno, delle facciate di un importante stabile in via Genova a Bordighera e l'attenzione riservata all'entroterra con il lavoro di recupero, propedeutico alla realizzazione di 10 alloggi, di un edificio a Caravonica.

"Parliamo di numeri significativi che testimoniano l'impegno e il grande lavoro svolto da Regione Liguria e Arte Imperia - ha detto l'assessore regionale all'Edilizia e alle Politiche abitative Marco Scajola -. Di fronte a una crescente richiesta, che ha purtroppo natura nazionale, ci siamo rimboccati le maniche per trovare risorse e mettere in cantiere più interventi possibili per rispondere alle necessità dei nostri assegnatari e di chi un'abitazione ancora non ce l'ha. I 13 milioni di euro di investimenti sono la riprova tangibile di ciò, con oltre 150 alloggi interessati da lavori in un solo anno e più di 30 acquisti ex novo. Abbiamo operato e stiamo operando in edifici che attendevano una riqualificazione da tempi immemori e stiamo puntando al traguardo dell'amianto zero. Nel 2025 proseguiremo nell'obiettivo di rendere l'edilizia residenziale sempre più inclusiva all'interno delle nostre città".

Per ciò che concerne il Fondo sviluppo e coesione per il 2025 sono in programma l'acquisto di 24 alloggi destinati a edilizia residenziale pubblica nel Comune di Imperia, lavori di recupero e manutenzione dislocati in tutta la provincia, manutenzione straordinaria in edifici a Bordighera e Isolabona e diversi interventi di rimozione dell'amianto.



