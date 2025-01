Arpal, vento forte da oggi in Liguria con raffiche fino 140 km/h

Un avviso meteo per vento forte in Liguria è stato diramato dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure (Arpal) dal pomeriggio odierno fino alla giornata di domani, previste raffiche nel Levante da Portofino (Genova) a Sarzana (La Spezia) e nel Ponente da Ventimiglia (Imperia) a Noli (Savona) fino a 80-90 km/h sulla costa, oltre 120-140 km/h sui crinali più esposti.

Mare molto mosso nel Ponente ligure, fino ad agitato al largo. Disagio fisiologico per freddo su in tutta la Liguria, anche moderato nell'entroterra specie nelle ore serali e notturne e nelle zone più ventilate. Le raffiche di vento più intense inizieranno nella serata odierna.

A seguito dell'avviso per venti di burrasca da nord oggi e domani nel Comune di Genova entrano in vigore le ordinanze del sindaco che dispongono alcune misure a tutela della pubblica incolumità: divieto di transito ai motocicli, mezzi telonati e furgonati sulla sopraelevata Aldo Moro nelle giornate di lunedì 13 e martedì 14 gennaio, chiusura al pubblico di giardini e parchi storici comunali e chiusura al pubblico nelle giornate di lunedì 13 e martedì 14 gennaio di tutti i cimiteri presenti sul territorio del Comune di Genova.



