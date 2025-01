Serie A: Genoa-Parma 1-0

Genoa - Parma 1-0 (0-0) GENOA (4-3-3): Leali, De Winter, Bani, Vasquez, Martin, Frendrup, Badelj (45' pt Kassa), Thorsby (33' st Masini), Miretti (33' st Ekhator), Zanoli (38' st Sabelli), Pinamonti.

(39 Sommariva, 95 Gollini, 8 Bohinen, 10 Messias, 11 Pereiro, 27 Marcandalli, 30 Ankeye, 33 Matturro, 45 Balotelli, 72 Melegoni). All.: Vieira.

PARMA (4-3-3): Suzuki, Del Prato, Balogh (14' st Hainaut), Valenti, Valeri, Keita (38' st Haj Mohamed), Hernani (27' st Camara), Sohm, Almqvist (14' st Cancellieri), Bonny, Mihaila(27' st Man). (33 Marcone, 40 Corvi, 18 Lovik, 46 Leoni, 63 Trabucchi, 65 Plicco). All.: Pecchia Arbitro: Colombo di Como Reti: nel st 20' Frendrup Angoli: 9 a 6 per il Parma Recupero: 1' e 5' .

Ammoniti: Badelj, Valenti, Kassa per gioco falloso, Hernani, Pecchia (all. Parma), Delprato per proteste. Spettatori: 31689 di cui paganti 3596 e abbonati 28093.

Prima vittoria casalinga stagionale per il Genoa che sotto gli occhi del neo azionista di maggioranza e futuro presidente Dan Sucu, all'esordio al Ferraris, sconfigge il Parma grazie a un gol di Frendrup, con deviazione di Delprato, nel secondo tempo. Rossoblù padroni del campo con un possesso palla al 70% e ospiti pronti a ripartire ma la squadra di Pecchia non ha quasi mai impensierito Leali. Vieira si affida al tridente con Pinamonti supportato da Zanoli e Miretti. Pecchia risponde con Bonny affiancato da Almqvist e Mihaila.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA