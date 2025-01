Bambini appassionati di letture premiati alla Spezia

Questa mattina il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini ha premiato alla Biblioteca Civica "P. M. Beghi" i più assidui giovanissimi lettori fra i 3 e i 12 anni iscritti al Sistema Bibliotecario Urbano: 31 bambini si sono rivelati i lettori più appassionati arrivando a leggere da 9 a 16 libri. "Premiare i giovanissimi lettori del Sistema Bibliotecario Urbano è stato un momento di grande soddisfazione - ha dichiarato il sindaco -. La Spezia è una città che promuove la lettura attraverso eventi e manifestazioni pensati per tutti, e vedere che siamo riusciti a coinvolgere anche i più piccoli è motivo di orgoglio. Il sistema bibliotecario continua a crescere raggiungendo risultati straordinari, segnale che l'Amministrazione sta seguendo la strada giusta con investimenti e nuove idee per rilanciare il mondo della cultura spezzino.

Ringrazio in particolare gli insegnanti, le famiglie, gli educatori e tutto il personale delle biblioteche spezzine per il loro impegno nel renderle punti di riferimento per le nuove generazioni".

Lo "Spazio Bambini e Ragazzi" della Biblioteca Beghi è un luogo di incontro non solo per i laboratori e le attività di promozione della lettura che si svolgono durante l'anno. I bambini della Beghi sono a tutti gli effetti un nucleo di lettori forti, affezionati alla biblioteca anche grazie ai laboratori di promozione della lettura promossi anche dalla Mediateca Regionale Ligure "S. Fregoso" e dalla Biblioteca di Storia dell'Arte e Archeologia "G. Marmori". Nel 2024 hanno partecipato quasi mille bambini.

Per quanto riguarda gli adulti, nel 2024 quasi 70.000 persone hanno frequentato le biblioteche civiche del Sistema Bibliotecario Urbano che vanta oltre 116.861 iscritti, con un incremento di circa il 13%.



