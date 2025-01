Sciopero, in Liguria treni e bus regolari

Lo sciopero di alcune sigle sindacali autonome non sta provocando disagi per i viaggiatori delle ferrovie in Liguria, dove l'agitazione sindacale non riguarda Trenitalia. A fermarsi sono gli addetti della manutenzione di RFI, senza impatto sulla circolazione spiega la società. A Genova il servizio pubblico di bus, metro e ascensori funziona regolarmente. Non si registrano problemi nelle scuole.

Anche negli altri capoluoghi di provincia non si registrano particolari disagi per i viaggiatori.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA