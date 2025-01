Infrastrutture, esito positivo Via nazionale a tunnel Val Fontanabuona

Esito positivo con prescrizioni della Valutazione di impatto ambientale (Via) nazionale presso il Ministero dell'Ambiente sul progetto definitivo per realizzare il tunnel della Val Fontanabuona, un'opera da circa 300 milioni che prevede la costruzione di un nuovo svincolo sull'autostrada A12, una rampa lunga 5,6 chilometri e lo scavo di due gallerie per collegare la costa del Tigullio con l'entroterra a Moconesi (Genova).

"È certamente una svolta epocale per il territorio: dopo almeno cinquant'anni di attesa, traguardiamo finalmente l'avvio dei lavori - dichiarano il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l'assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone -. Si tratta un'opera strategica per la Val Fontanabuona e per tutto il Tigullio, un'area densamente abitata, meta turistica di pregio che ha bisogno di un entroterra agevolmente raggiungibile".

"Il tunnel farà circolare più rapidamente merci e persone, creando le condizioni per nuovi investimenti industriali e renderà questi luoghi più competitivi dal punto di vista della logistica e del turismo, - prevedono - con benefici enormi anche per il distretto artigianale e per la capacità di questo territorio di attrarre nuove attività produttive e ampliare le comunità già presenti".

L'assessore Giampedrone ricorda il ruolo decisivo svolto dalla Regione sotto il profilo sia di partecipazione al procedimento di Via sia normativo per traguardare il risultato positivo di oggi: "l'anno scorso abbiamo approvato la legge sul Piano regionale integrato della Mobilità, delle Infrastrutture e dei Trasporti (Priimt) con un elenco di opere definite strategiche tra cui il collegamento della Fontanabuona con la A12.

Il tunnel fa parte dell'accordo di ristoro sottoscritto il 14 ottobre 2021 tra Regione Liguria, Comune di Genova, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Autostrade per l'Italia e il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, con l'impegno di Aspi a realizzare l'opera.



