Camion a fuoco in A10, chiuso tratto da Genova Pra' ad Arenzano

Alle 19:40 circa sull'autostrada A10 Genova-Savona è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Genova Pra' e Arenzano verso Savona, a causa dell'incendio di un camion che trasportava materiale cartaceo.

Al momento all'interno del tratto chiuso si registrano 7 km di coda in direzione Savona. Si registrano inoltre 3 km di coda in corrispondenza dell'uscita obbligatoria a Genova Pra'.

Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i vigili del fuoco, le pattuglie della polizia stradale e il personale della Direzione 1° tronco di Genova di Autostrade per l'Italia. Agli utenti in transito verso Savona, dopo l'uscita obbligatoria a Genova Pra' si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A10 a Arenzano.





