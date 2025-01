Sanità, Gimbe 'Liguria è la Regione italiana con più infermieri'

La Liguria è la Regione italiana con più infermieri che lavorano nel servizio sanitario nazionale e nelle strutture equiparate in rapporto alla popolazione, 7,01 unità ogni mille abitanti rispetto alla media nazionale di 5,13 nel 2022, quasi il doppio della Regione Campania all'ultimo posto con 3,83 infermieri. Lo rileva la Fondazione Gimbe in un'analisi sul personale sanitario italiano.

La Liguria è la quarta Regione italiana con più personale dipendente nel sistema sanitario nazionale, 15,8 unità ogni mille abitanti nel 2022 rispetto alla media nazionale di 11,6, ma nel contempo è la terzultima Regione nella spesa per unità di personale dipendente con una media di 50.625 euro rispetto alla media nazionale di 57.140.

In Liguria la spesa pro-capite per il personale sanitario dipendente nel 2023 è stata di 798 euro sopra alla media nazionale di 672.



