Da Regione bonus per chi assume a tempo indeterminato

Avrà una dotazione iniziale di 5 milioni di euro il bando per i "bonus assunzionali" che sarà attivato dal prossimo 20 gennaio da Regione Liguria, in coerenza con il "Patto del lavoro nel Commercio e nell'Artigianato" sottoscritto a giugno scorso con le sigle sindacali e le associazioni categoria. Il bando è rivolto ad attività dell'entroterra, alle imprese aderenti a consorzi o reti e a quelle di qualità (in possesso dei marchi riconosciuti da Regione Liguria) che assumono primariamente con contratti a tempo indeterminato. L'incentivo, che varia a seconda della tipologia contrattuale, prevende un contributo massimo per le imprese localizzate in comuni non costieri di 12 mila euro e fino a 8 mila euro per quelle aderenti a consorzi, reti di imprese o in possesso di uno dei marchi di qualità: Artigiani in Liguria, Botteghe Storiche - Locali di tradizione, Bottega Ligure.

"Questo bando conferma il forte impegno da parte della Regione Liguria su un fronte determinante come quello del lavoro - sottolinea il governatore Marco Bucci - un'iniziativa che vuole sostenere due settori di grande importanza come commercio e artigianato, e allo stesso tempo dare occupazione ai liguri, privilegiando quella stabile, elemento cardine per le famiglie e per le prospettive future delle persone. Una misura segue l'impegno che ci eravamo presi con le organizzazioni sindacali nel primo incontro avuto nelle settimane scorse: vogliamo lavorare insieme per creare un futuro sempre più florido e stabile per la nostra regione". Lo strumento è retroattivo a partire dal 1° giugno 2024, a patto che il contratto per cui si richiede l'agevolazione sia ancora in essere alla data di presentazione della domanda. Per le imprese dell'entroterra, inoltre, è previsto un ulteriore importo, pari al 60% del bonus assunzionale, nel caso in cui sia stato stipulato almeno un contratto di lavoro a tempo determinato (a decorrere dal 1° giugno 2024), con una durata minima pari o superiore a 4 mesi e che sia giunto a naturale scadenza prima della data di apertura del bando.



