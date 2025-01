Alla Spezia nel 2024 meno rapine ma estorsioni in aumento

La Prefettura della Spezia segnala "un generale calo della delittuosità in provincia nel 2024 rispetto all'anno precedente", sebbene risultino in lieve aumento alcune specifiche tipologie di reato". Il prefetto Andrea Cantadori, insediatosi da poche settimane, ha fatto il punto in occasione della riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica con alcuni amministratori pubblici del territorio.

In particolare, secondo i dati di Palazzo del Governo, sono diminuite sensibilmente le rapine (50, in calo del 33,3%), i reati in materia di stupefacenti (201, -17,2 %) e le truffe informatiche (1.036, - 16,3%). In leggero calo anche i casi di violenza sessuale (25, -3,8%) e le lesioni dolose (290, -3,1%).

Tra i reati in aumento, quelli di estorsione (44, +27,2%), percosse (44, +4,7 %), minacce (211, +6%), furti (2.770, +3,7%) e danneggiamenti (1.116, +4,6%). Un unico caso di omicidio è accaduto nel 2024 a Riccò del Golfo. Si è trattato di un femminicidio.

Il prefetto Cantadori ha messo in luce "i risultati positivi ottenuti grazie ai proficui rapporti di collaborazione con l'autorità giudiziaria e alla sinergia tra le forze di polizia, che proseguirà con costanza e dedizione anche nell'anno appena iniziato".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA