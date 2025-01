Sanremo, Guaccero 'spero che questo momento non finisca più'

"Sanremo? Per me questa sarà la seconda volta, in veste diversa, dopo 17 anni". A raccontarlo è Bianca Guaccero, che, fresca di vittoria a Ballando con le stelle e pronta a affiancare Nek nella conduzione di Dalla strada al palco, dal 10 gennaio su Rai1, si prepara a tornare nella città dei fiori tra i conduttori del PrimaFestival.

"La mia prima volta al Festival di Sanremo - racconta - è stata nel 2008 con Pippo Baudo e Piero Chiambretti. È bellissimo, perché ricordo che quando lasciai quel palco pensai: che peccato, perché questa esperienza la fai una volta e poi….

Speravo di tornare - sorride -. Ci sono voluti 17 anni, però torno. Sicuramente con una consapevolezza diversa rispetto ad allora, però forse con ancora più gratitudine, perché oggi mi rendo veramente conto. L'incoscienza aiuta, non ti fa pensare a tante dinamiche. Però la consapevolezza aiuta a capire quanto si è privilegiati e fortunati. E questa per me, come Dalla strada al palco, è un ulteriore promozione, in un momento bellissimo che spero non finisca più".



