Lascia bimba di 5 anni sola in casa per andare a prendere moglie

Ha lasciato da sola a casa la figlia di cinque anni che dormiva per andare a prendere la moglie ma la bambina si è svegliata e dopo avere indossato il giubbotto sopra il pigiama è scesa in strada. La piccola, intirizzita e con le pantofole, è stata notata dal proprietario di un bar che l'ha accompagna nel suo negozio e poi chiamato le forze dell'ordine. La polizia ha così denunciato per abbandono di minore il padre della piccola, un cittadino indiano di 37 anni.

La bambina è stata trovata nella zona del Poligono di Quezzi.

Gli agenti delle volanti hanno rintracciato subito il padre.

L'uomo ha spiegato di essere uscito di casa per andare a prendere la moglie dopo il turno di lavoro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA